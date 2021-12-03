Çağ atladık

Ömer KADİROĞLU, Hüseyin ÇİÇEK, Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta yıllar sonra dün yeniden akaryakıt kuyrukları oluştu. Bazı bayiler depoların tamamen boş olduğunu belirterek müşterileri geri gönderirken, stokunda benzin ve mazot bulunanlar 100 ile 200 lira arasında limit koyarak satış yaptı.

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen araç kuyrukları vatandaşların sert tepkisine yol açtı.

Son zamanlarda ‘daha ucuz olduğu için’ kuzeyden akaryakıt alan Rumlar da dün akşam yaşananları şaşkınlık içinde izledi. Ülkenin bir anda akaryakıtsız kalması nedeniyle sorumluları eleştiren vatandaşlar “hükümet ile akaryakıt şirketleri arasında yaşanan anlaşmazlığın faturasını bize ödetiyorlar. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

Gazimağusa’da da durum aynıydı. Sabah saatlerinde tüm akaryakıt stokları biten istasyonlar, gelen araçları geri göndermek zorunda kaldı.

Bu arada Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, bu sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacağını açıkladı. Çağdal, birçok istasyonda yakıtın bittiğini ancak yakıt gemisinin geldiğini ve boşaltıma başlandığını, bu sabah itibarıyla yakıtın petrol istasyonlarına dağıtımına başlanacağını söyledi.

Ne dediler…?

Halil Erhan (Autosat Petrol Müdürü)



“Depolarımızda yakıtımız bitti ve satış yapamıyoruz. Bize Cumartesi günü geminin geleceğini ve yakıt dağıtımını yapacaklarını söylediler ancak hava şartlarının buna müsaade edip etmeyeceğini bilmiyoruz. İlk önce mazot ardından da 95 ve 98 oktan benzin bitti. Bu süreçte sıkıntılar yaşadık. Müşterilerimize yakıt sağlayamadık ve yolda kalan çok araba gördük. Dağıtım yapan firmalar var ve onlar da yakıt alamadığı için dağıtıma çıkamadı. Ülkenin bu duruma düşmesi üzücü oldu umarım tekrar böylesi bir sorunla karşılaşmayız.”

Musa Mirillo (Petrol istasyonu çalışanı-Gazimağusa)

“Son bir aydır akaryakıt stoklamada sorun yaşıyoruz. Bu yüzden belli bir kota koyarak, bir araca en fazla 150 TL’lik akaryakıt veriyoruz. Önce mazot şimdi ise benzin stokları bitti. Maalesef gelen müşterileri geri yolluyoruz, rezalet bir durum yaşıyoruz.

Rıdvan Demirbilek

“Pazarlama şirketinde çalışıyorum. 4 istasyona uğradım ve hiçbirinde yakıt bulamadım. İskele’ye ürün götürmem lazım ancak yakıt bulamadığım için gidemiyorum. Müşterimi arayıp üzgün olduğumu ve siparişlerini götüremeyeceğimi bildireceğim. Günden güne her şey daha da kötü bir hal alıyor. Beklentimiz bu yaşanan sıkıntıların aşılması yönündedir.”

Tahsin Berki

“İngiltere’de yaşıyorum. Bundan bir ay kadar önce benzer durum İngiltere’de de yaşandı. İnanılmaz bir araç kuyruğu oluşmuştu. Burada da şu anda yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Havaalanına gitmem lazım ve aracımdaki yakıt ancak da beni oraya götürecek. Başka istasyonlara da bakacağım bulabilirsem mutlu olacağım. Yakıt gelmezse ve böyle devam ederse insanlar ayağa kalkacaktır. Umarım yaşanan bu sıkıntı fazla uzamadan çözülür.”

Hüseyin Türk

“Yakıt almaya geldik ancak maalesef bulamadık. Bizi bu duruma düşüren hükümetimizden Allah razı olsun. 5 benzin istasyonu gezdim ancak hiç birinde yakıt bulamadım. Ben gazete dağıtım işi yapıyorum ve yakıt bulamazsam işime gidemeyeceğim. Bu süreç böyle devam ederse çok daha kötü bir hal alacaktır. Umarım yaşanan sıkıntıyı kısa sürede kalıcı olarak çözerler.”

Mürüvvet Yerli

“Yakıt almaya geldim ve maalesef bulamadım. Yavaş yavaş ofise doğru geri döneceğim. İş yerim Lefkoşa’da ve Girne’de yaşıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu süreç uzar ve yakıt sıkıntısı devam ederse araçlar yollarda kalmaya başlayacak. Ülkede trafik başka bir hal alabilir. Umarım kalıcı olarak çözüm üretilir ve ikinci kez yaşanan yakıt sıkıntısı tekrar yaşanmaz.”

Melek Tayfunlu

“Yakıt almaya geldik ancak bulamadık. Ağırdağ’da kalıyorum ve oraya kadar gidebilir miyim bilemiyorum. Yolda kalırsam artık birini arayıp onunla köye döneceğim. Dört istasyon gezdim hiç birinde bulamadım ve artık başka istasyona gitmeyeceğim çünkü bu gidişle var olan yakıtı da yakıt bulabilmek için bitireceğiz. Yavaş yavaş köye doğru yola çıkacağım ancak umarım bu sorunu kısa sürede çözerler ve tekrar yaşamayız.”