Çakıyla kolunu kesti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda Syed Tabraız Ashıq, kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle yolda yakaladığı Muhammad Safeer’i önce darp etti, ardından çakı ile yaraladı.

Kolundan yaralanan Muhammad Safeer, olaydan iki gün sonra polise şikâyetçi oldu.

Polis, şikâyet üzerine Syed Tabraız Ashıq’i tutuklarken, dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada olayın 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiği belirtildi.

Polis, zanlının sevgilisine mesaj attığı gerekçesiyle yolda yürüyen Muhammad Safeer’nin yanına araçla yaklaştığını, daha sonra inip önce yüzüne tokat attığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra cebinden çıkardığı kesici bir cisimle Muhammad Safeer’i sağ kolunun iç kısmından yaraladığını belirtti.

Kolunda 6 santim uzunluğunda kesi oluşan Safeer’inin durumu 7 Temmuz’da kendilerine bildirdiğini kaydeden polis, şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, olayda kullanılan kesici aletin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.