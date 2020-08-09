Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri, duygu dolu bir törenle anıldı

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri anıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer yetkililer ile şehit aileleri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başladı. Şehitlik özel defteri imzalandı.

Akıncı: Ruhları şad olsun

Cumhurbaşkanı Akıncı, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

Çok genç yaşlarınızda toplumunuzun başı dik onurlu bir yaşama kavuşabilmesi uğruna öğrenimlerinizi yarıda bırakarak bu topraklara geldiniz ve bölgedeki halkımızla birlikte en zor koşullarda direnirken şehitlik mertebesine ulaştınız. İnsan yaşamında olabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaptınız.

Kıbrıs'ta özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüp eşit bir toplum olarak haklarımızı talep ediyorsak bu en başta sizlerin özverileriniz sayesinde olabilmektedir.

Bu adada tahakküm altına girmeden kimseyi de tahakküm altına almadan özgürlük eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak adil bir çözüm talep ediyoruz.

Ambargolar altında yaşamamak uluslararası hukuk içinde dünya toplumları arasında hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz.

Sizlerin büyük fedakarlıklarınızın açtığı yolda Kıbrıs Türk halkı olarak hak ettiğimiz tüm hedeflere ulaşacağımızdan kuşkumuz yoktur. Ruhunuz şad olsun."

Öztürk: Huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

İstiklal Marşı’mızda yazdığı gibi gövdenizi siper ederek Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlık ve zulmü durdurduğunuz bu kutsal vatan topraklarında tarihin sayfalarına yeni bir destan olarak eklediğiniz Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde manevi huzurunuzdayız.

Sizler tıpkı Çanakkale Destanı’nda olduğu gibi sahip olduğunuz her şeyden vazgeçerek Kıbrıs Türk halkının Anavatan'a açılan tek kapısını kapatmamak için bu vatan parçasına koştunuz. Üzerinde bulunduğumuz bu toprakları temiz kanlarınızla sulayarak bizlere vatan yaptınız. Yapmış olduğunuz fedakarlıklar sayesinde bugün Kıbrıs Türkü kendi vatanında hür ve huzurlu bir şeklinde yaşamaktadır.

Yüce Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda daima onun yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edecektir.

Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel vatanı ve adadaki Türk varlığını 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyor, sizleri minnet ve şükran duygularımızla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Dağman: Direniş ateşi sönmeyecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman da şunları yazdı:

"Aziz Erenköy Şehitleri,

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde temel taşı olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 56. yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Kıbrıs Türk halkının direniş ateşini yaktığı bu toprakları kahramanca savunarak bir karışını dahi düşmana vermemek, Türk'ün hiçbir zaman başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamayacağını tüm dünyaya gösterdiniz.

Özgürlük mücadelesiyle destanlaşan hatıranız, ilelebet yüreğimizde yaşayacak, mücadele azim ve kararlılığınız gelecek nesillere ışık tutacaktır. Erenköy’ünüzde rahat uyuyunuz, zira bizler vatanımıza nasıl sahip çıkılacağı dersini sizlerden öğrendik.

Sizlerin manevi huzurunda saygı ve minnetle eğiliyor, kahramanlıklarınızı gururla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Fotoğraf sergisi gezildi

Tören, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması ile sürdü.

Anma töreni, dua okunması, şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek konulması ile tamamlandı.

Törenin ardından müzenin gezilmesi ile izaz ikram gerçekleştirildi. Burada şiirler okundu, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verdi, fotoğraf sergisi gezildi.



Kimler mesaj yayınladı?

Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü dolayısıyla; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan DP Milletvekili Serdar Denktaş,

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.