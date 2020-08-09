Davulcu: İstihdamlar kabul edilemez

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hükümetin yaptığı istihdamları eleştirerek, istihdamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Davulcu yaptığı açıklamada; Türk Lirası kullanımından doğan ciddi ekonomik sıkıntıya rağmen hükümetin kamuya istihdam yapmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, durumu protesto ettiklerini kaydetti.

Davulcu, “Hükümet ortaklarını, yurttaşlar arasında devlete karşı güvensizlik hissi yaratarak derin yaralar açan partizan istihdamlardan vazgeçmeye ve en başta asgari ücretin yükseltilmesi olmak üzere ekonomik döngünün devamını sağlayacak önlemleri alıp hayata geçirmek için çaba sarf etmeye davet ediyoruz” dedi.

Türk Lirası kullanımından doğan ciddi ekonomik sıkıntı karşısında, alınabilecek hafifletici nitelikli önlemler bulunduğuna işaret eden Davulcu, bu önlemlerden en acil olanın alım gücü eriyen asgari ücretin yeniden ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi olduğunu kaydetti.

