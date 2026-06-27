Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile bir araya gelen Öztürkler, Büyükelçilik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Öztürkler, Büyükelçi Akgün’e günün anısına Cumhuriyet Meclisi anı plaketi takdim etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler daha sonra KKTC Bakü Temsilciliği’ni ziyaret etti. Öztürkler, burada KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer’in yanı sıra Temsilcilik 3. Sekreteri Görkem Reis ile Eğitim Ataşesi Leyla Güneş tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde Öztürkler’e Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik etti.

TÜRKPA Genel Merkezi’ni de ziyaret etti

Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Merkezi’ni de ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, ziyarette TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ve Asamble yetkilileriyle bir araya geldi.

Öztürkler’e ziyarette Meclis Başkanlık Divanı üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Görüşmede konuşan Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyasıyla bütünleşme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhuriyet Meclisi ve milletvekillerinin TÜRKPA’nın birçok etkinliğinde KKTC’yi temsil ettiğini ifade eden Öztürkler, bu platformlarda çalışmalara katkı sunduklarını ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türk dünyasının geleceğini gençler inşa edecek

UBP Milletvekili Hasan Küçük ise Türk dünyasının geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, öğrenci değişim programları gibi projelerin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bir eğitimci olarak gençlere ortak tarih, milli değerler ve ortak gelecek bilinci kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Küçük, bu yönde yürütülen çalışmalardan dolayı TÜRKPA yönetimini kutladı.

KKTC ile gönül bağımız 1999’dan bu yana güçlenerek devam ediyor

TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan da Türk dünyasında devlet başkanları arasında sergilenen dayanışmanın örnek teşkil ettiğini söyledi.

KKTC ile kişisel bağlarının 1999 yılında adaya yaptığı ilk ziyaretle başladığını belirten Hasan, o tarihten bu yana KKTC’nin gönüllü bir elçisi gibi çalıştığını ve Kıbrıs Türk halkının davasına gönülden bağlı olduğunu ifade etti.

