Özür diledi

Suna ERDEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışma İzinleri Portalı'na giriş yaptıktan sonra Hacked By Cybx kullanıcı adıyla “Sisteminiz kötü. İki aydır sisteminizde dolaşıyorum” notu bırakan şahsın 20 yaşındaki Bilişim Sistemleri öğrencisi Türkmenistanlı Z.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı “Kişisel verileri elde etme” suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, 2025 yılında sahte alışveriş sitesi üzerinden Türkiye’de yaşayan şahısların kredi kartı ve kişisel verilerini elde edip, KKTC’de sahte banka ödeme emri düzenleyerek, çok sayıda telefon aldığı ortaya çıktı.

Bilgisayarı ve telefonu incelenecek

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde kullanımındaki dizüstü bilgisayar aracılığıyla Çalışma Dairesi'ne ait internet sitesine yetkisiz şekilde erişim sağlayarak sistemde bulunan verileri elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 22 Haziran tarihinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği'ne gelerek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ve mahkemeden temin edilen emir doğrultusunda tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının kullanımındaki iPhone 11 marka cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının kalmakta olduğu adreste yapılan aramada kendisine ait dizüstü bilgisayarın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru; zanlıya ait olan cep telefonu ve dizüstü bilgisayar üzerinde inceleme yapılabilmesi için DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Zanlının bilgisayarının şifresini vermediğini söyleyen polis, içerisinde suçla bağlantılı deliller olabileceğini ifade etti.

Polis, zanlının 2025 yılında işlediği sahte banka emri düzenleme, tedavüle sürme ve kişisel verileri elde etme suçundan teminatla serbest bırakıldığını kaydetti.

Polis, zanlının öğrenci olduğunu ancak 2025-2026 eğitim döneminde okula devam etmediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Kullanıcı adı ve şifre bilgileri de veri niteliğinde

Zanlının avukatı ise yetkililerin basına yaptığı açıklamalarda herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ifade ettiklerini, bu nedenle müvekkilinin kişisel verileri elde ettiği iddiasının doğru olmadığını savundu.

Bunun üzerine polis, zanlının sistem yöneticisi ile kurumda görevli bir memura ait kullanıcı adı ve şifreyi kırarak sisteme giriş yaptığını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin de veri niteliğinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

