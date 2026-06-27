Gurur günü

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Paşaköy'de bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende, askeri teçhizat tanıtımı ve gösterileri de gerçekleştirildi.

Askeri yetkililer, gaziler ve ailelerin katıldığı törende, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in kuruluş yıldönümü kutlama mesajları paylaşıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Türk Kara Kuvvetleri’nin tanıtım videosu izlendi.

Askeri teçhizat tanıtımı ve gösterilerin gerçekleştirildiği törende, görevli personel tarafından tanıtılan araç ve ekipmanlar katılımcılar tarafından incelendi.

Program kapsamında drone ile bomba arama köpeği gösterileri de gerçekleştirildi.

28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Teğmen Sona Gündüz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, şanlı tarihimize nice zaferler kazandırmış, yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerini daima korumuş ve devam ettirmiş olan Kara Kuvvetlerimizin 2235’inci yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi.

Gündüz, mazisi zaferlerle dolu Kara Kuvvetleri’nin sahip olduğu tarihi derinlik, askeri kültür, nitelikli insan gücü ve modern harp silah ve araçları ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de bölgesinde barış ve istikrarın teminatı ve yüce milletin gururu olmaya devam edeceğini belirtti.

