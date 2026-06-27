Tazminat davası açacak

Kuzey Kıbrıs'ta döllenmiş embriyo taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 24 yaşındaki İsrailli kurye Israel Meir Gothold, ülkesine döndü. İsrail ve Rum basınına konuşan kurye, cezaevinde darp edildiğini, 11 gün tecritte tutulduğunu ve İsrailli olduğu için kötü muamele gördüğünü iddia etti. Hakkında beraat kararı verilmesinin ardından ülkesine dönen Gothold, tazminat davası açmayı değerlendirdiğini söyledi.

ABD merkezli, uluslararası tüp bebek embriyosu taşımacılığı yapan bir şirkette görev yaptığını belirten Gothold, profesyonel görevi kapsamında iki ila üç günlük döllenmiş embriyoları taşırken Ercan Havalimanı'nda tutuklandığını söyledi. Taşıdığı biyolojik materyale ilişkin gerekli izin belgelerinin eksik olduğunun tespit edildiğini belirten Gothold, eksik evrakların iki gün içerisinde tamamlanmasına rağmen serbest bırakılmadığını öne sürdü. Aynı soruşturma kapsamında embriyoları teslim eden doktor ile bir doğurganlık kliniği yöneticisinin de tutuklandığını ifade etti.

Bir ay cezaevinde kaldı

Yaklaşık bir ay cezaevinde kaldığını söyleyen Gothold, kaldığı koğuşun aşırı kalabalık olduğunu, yemeklerin kötü olduğunu, bazı mahkumlar tarafından tehdit edildiğini ve bir gardiyanın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. İsrailli olduğu için hedef alındığını öne süren Gothold, güvenlik gerekçesiyle 11 gün boyunca yaklaşık bir metre büyüklüğünde olduğunu söylediği bir tecrit hücresinde tutulduğunu savundu.

İsrail basınına yaptığı açıklamada, cezaevinde bazı mahkumların sigara içmesini, spor yapmasını ve dua etmesini engellediğini, savaşın devam etmesiyle birlikte kendisine yönelik tavırların sertleştiğini ileri süren Gothold, tutukluluk sürecinde yaklaşık 15 kilo verdiğini de iddia etti.

Gothold ayrıca, ilk etapta görevlendirdikleri avukatın gerekli hukuki adımları atmadığını ve sürecin uzamasına neden olduğunu öne sürdü.

Gothold, serbest bırakıldıktan sonra Güney Kıbrıs'a geçtiğini, özgürlüğünü ancak Larnaka'ya ulaştığında hissettiğini söyledi. Yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ifade eden Gothold, Kuzey Kıbrıs'taki tutukluluk ve cezaevi koşulları nedeniyle tazminat davası açmayı değerlendirdiğini açıkladı.

