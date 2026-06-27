İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 30 gram kokain, 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir tabanca ve 2 adet canlı mermi ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan A.G. (40-E), "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" ile "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hakan Özçürümez, 25 Haziran tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi'ne zanlı A.G.'nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi ulaştığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine zanlının Gazimağusa'daki ikametgahına operasyon düzenlendiğini, zanlının evin ön kısmında tespit edildiğini belirtti. Polis, mahkemeden temin edilen arama emri doğrultusunda ev ve çevresinde yapılan aramada, evin yan kısmında bulunan bir alan içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet 9 milimetre çapında tabanca ile tabancaya ait 2 adet canlı merminin bulunarak emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis memuru; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, tabanca ile mermiler üzerinde balistik inceleme yapılacağını belirten polis, alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu kaydederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Söz alan zanlının avukatı İbrahim Demirtaş, soruşturma maksatlı tutukluluk talebine itiraz etmediklerini ancak müvekkilinin ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve tabanca ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

