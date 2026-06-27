‘Uyuşturucu sattık’

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan M.Ö. (E-20) ile A.G. (E-20), mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı. Zanlıların ifadelerinde uyuşturucu sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet sarma sigaranın bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların gönüllü ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 10 Haziran tarihinde 27 gram olarak temin ettiklerini, bunun 20 gramını birçok şahsa sattıklarını beyan ettiklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranan şahıslar bulunduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.