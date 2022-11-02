Çalsın sazlar oynasın kızlar

Balıkesir’de bir iş yeri adına olan 550 bin TL limitli kredi kartını çalıp eğlence mekanlarında harcayan Cumali Özhan ile suç ortağı Oğuzhan Koca’nın ardından 16 yaşındaki M.K ve Efe Berk Orbay isimli şahıslar da tutuklandı. M.K ve Efe Berk Orbay’ın da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiği açıklandı.

Cumali Özhan ile suç ortağı Oğuzhan Koca’nın tutukluluk hali devam ederken, önceki gün gözaltına alınan M.K.ile Efe Berk dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Cumali Özhan’ın 2022 yılı Ekim ayında Balıkesir’de faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Gazi Akıncı’nın yaptığı Bafra Gıda LTD. adına 550 bin TL limitli kredi kartını çaldığını söyledi.

Özhan’ın çaldığı kartı Oğuzhan Koca ile birlikte gece kulübünde kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, iki zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu M.K. ve Efe Berk’in de suçla bağlantısının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılar M.K ve Efe Berk Orbay’ın da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.