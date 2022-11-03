“Arsız ve yalancılar”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir panelde, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusuna ilişkin, Rum kesiminin Türkiye ve KKTC'nin haklarını ihlal eden Mısır, Lübnan ve İsrail'le münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmalarını kabul etmediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan'ın en haksız durumda da ne kadar haklı olduklarını anlatmada çok yetenekli olduğunu” kaydederek, "Biz yaptıklarımızı anlatma konusunda kendi aramızda özeleştiri de yapıyoruz, 'iyi anlatamıyoruz' diye. Ama Yunanistan gibi yüzsüz, arsız ve yalancı olmak lazım. Onu da yapamıyoruz biz. Gerçekleri söylüyoruz. Hukuki argümanlar ortaya koyuyoruz. Biz gerekli yanıtı hem sahada hem de masada veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2021'den bu yana Yunanistan ve Rum kesiminin Türk kıta sahanlığına 9 kez girme teşebbüsü olduğunu belirterek, aldıkları tedbirlerle hiçbir gemiyi buraya sokmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, kapsamlı "Doğu Akdeniz Konferansı" önerisinin de halen masada olduğunu hatırlatarak, KKTC ile Rum tarafı arasında hakça paylaşım konusunda bir anlaşmaya varılması durumunda Doğu Akdeniz'deki sorunların yüzde 51'inin otomatik olarak çözülmüş olacağını belirtti.

Rumlar refahı paylaşmak istemiyor

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununa değinen Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın bir Yunan veya Rum adası olmadığını, Adanın egemenliğinin 1960'ta adadaki Kıbrıs Türk ve Rum halkına verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rum tarafının iktidarı ve refahı Türklerle paylaşmak istemediğini belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'le görüşmesinde bunları bizzat Anastasiadis'in söylediğini vurguladı.

Gayriresmi 5+BM toplantısında Kuzey Kıbrıs'ın “gerçekçi ve çözüm odaklı” bir vizyon ortaya koyduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının tescili konusunda bugüne kadar adım atmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.