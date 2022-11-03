Lefkoşa’da Gardiyanoğlu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimi önceki gün duyururken, partiler adaylarını belirlemeye başladı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, 25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde yarışacak adaylarını ve partinin destek vereceği adayları açıkladı.

25 Aralık’taki seçimlerde UBP’den, Lefkoşa’da Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa’da Erdal Özcenk, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, Lefke’de Adil Özgey, Gönyeli-Alayköy’de Hüseyin Amcaoğlu, Mesarya’da Kürşat Özer, Mehmetçik- Büyükkonuk’ta Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz’da Hamit Bakırcı, Geçitkale –Serdarlı’da Halil Kasım, Beyarmudu’nda İlker Edip, Dikmen’de Niyazi Öztürk ve Değirmenlik’te Ebru Törehan yarışacak.

Başvurular 28 Kasım’da kabul edilecek

Bu arada adaylık için başvurular 28 Kasım’da kabul edilecek, kesinleşen adaylarsa 4 Aralık’ta ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, belediyelerin kaç meclis üyesi, köy ve mahallelerin de kaç ihtiyar heyeti üyesi çıkaracağını da bugün belirleyerek duyurdu. Buna göre, 18 belediyede 220 meclis üyesi seçilecek. 25 Aralık’taki seçimde 960 ihtiyar heyeti üyesi de belirlenecek.

