Nihayet hizmette

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, LTB Mezbahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Oğuz, Kamkam şirketinin işletmesini aldığı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait mezbahayı yerinde inceledi, Bakan Oğuz’a Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da eşlik etti.

Bakan Oğuz, çok uzun yıllardır yapılmış olmasına rağmen hizmete girmemiş mezbahanın hizmete girmesiyle sektörde kalite anlamında önemli bir açığın kapatmış olduğuna vurgu yaptı. Yapılan mezbahanın modern bir mezbaha olduğunu belirten Oğuz, hayvan sağlığı yanı sıra işlenen etin toplum sağlığı açısından önemli olacağına dikkat çekti. Oğuz, ülkede birçok mezbahanın olduğunu fakat altyapı eksikliklerinden dolayı bazı mezbahalarda istenilen kalitenin yakalanamadığını kaydetti. Oğuz, denetim ve kontrollerin düzenli olarak yapılmasının önemine vurgu yaparak, mezbahaların hayvan kayıt sistemi açısından da çok önem arz ettiğini kaydetti.

İlk kez üretilen pipo tütünü kooperatife teslim edildi

Bu arada Mesarya bölgesinde ilk kez üretilen pipo tütünü, Karpaz Tütün Kooperatifine teslim edildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, teslimat sırasında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Mesarya bölgesine ilk kez 4 ay önce ekilen tütünden, 30 ton pipo tütünü hasat edildi. Hasat dün Bafra LTD. tarafından Karpaz Tütün Kooperatifi’ne teslim edildi.

Bakan Oğuz, Karpaz Tütün Fabrikası’nda gerçekleşen tütün teslimatı sırasında yaptığı açıklamada “Hasadı yapılan 30 ton pipo tütünü ihraç ürünü olacak şekilde Karpaz Tütün Kooperatifi’ne teslim edildi. Bu bizler için çok önemli bir gelişmedir. Daha önceki yıllarda Karpaz bölgesinde bu tip tütünün ekimi birçok üretici tarafından yapılıyordu. Ancak tütünün pazarlanamamasından dolayı pazar sorunu yaşandı ve maalesef üreticilerimiz üretimden vazgeçtiler. Üretimden vazgeçen üreticilerimizin yeniden üretime dönmesi tüm sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de çok zordur. Ancak Mesarya bölgemizde özel bir şirketimizin bu alana girmesi ve bu tütünü üretmesi ve ihracatına vesile olması son derece önemlidir” dedi.

Oğuz, Güzelyurt Belediyesi ile Efeler Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu’ adlı proje kapsamında enginarların ekildiği alanda incelemelerde bulundu.

Çataldere Göleti’nin ıslah çalışmaları incelendi

Öte yandan Oğuz, Değirmenlik Çataldere Göleti’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz’a, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Su İşleri Dairesi Mühendisi Çiğdem Akdoğan ve Mineraliköy Kooperatifi adına Durali Güçlüsoy eşlik etti.