Temaslar başladı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP); Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve son olarak PASOK Başkanı Nikos Andrulaki ile Yunan gazeteci Thanasi Kukaki’nin telefon görüşmelerinin dinlenmesi üzerine “pegasus” isimli casus yazılımı araştırmak üzere kurduğu (PEGA) isimli inceleme komitesi heyeti, Güney Kıbrıs’taki temaslarına başladı.

Fileleftheros gazetesi “PEGA Lefkoşa’da- Komite Dinlemeler Konusunda İşe Başladı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu’na bağlı PEGA komitesinin, dinleme teknolojileri satışı ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta şirketler ve kişiler arasındaki bağlantılar konusuna odaklandığını, bununla birlikte komitenin dün çalışmalarına başladığını ve bugün de devam edeceğini yazdı.

Ziyaretin Yunanistan’da casus yazılım kullanılmasıyla ilgili araştırma çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden gazete, PEGA Başkanı Jeroen Lenaers’in, dün yaptığı açıklamada, komite üyesi AP milletvekillerinin Lefkoşa’nın güneyindeki temasları sırasında, Güney Kıbrıs’tan olası dinleme teknolojileri satışı yapılmasıyla ilgili uygulamaları, aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta şirketler ve kişiler arasındaki bağlantıları ortaya koymalarının beklendiğini söyledi.

PEGA heyetinin ziyaretinin yarından itibaren bir dizi görüşmelerin yapılacağı Atina’dan devam edeceğini anımsatan gazete, PEGA Başkanı Lenaers’in, yaptığı açıklamada, heyetin “spyware” casus yazılımı ile bununla ilgili teknolojiler ve yazılımın satışına ilişkin yasal çerçeveye odaklanacağını, aynı zamanda NSO Group şirketinin ülkeden ürün satışı yapıp yapmadığı konusunda izahat isteyeceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun, dinlemeler konusuyla AB düzeyinde meşgul olmasından ötürü memnuniyet duyduğunu da dile getiren PEGA Başkanı, heyetin Güney Kıbrıs’ta yapacağı görüşmelerin gündeminin sorulması üzerine ise, Güney Kıbrıs’ta konunun daha çok satış lisansı verilmesi ve sürecin nasıl işlediğiyle alakalı olduğunu belirtti.

2019 yılında basına yansıyan “casus van” davasının PEGA komitesinin gündeminde olup olmayacağıyla ilgili bir soruya karşılık ise Jeroen Lenaers, bu davanın “Pegasus” casus yazılımının araştırılması direktifi verilmesinden çok önce olduğunu ve bunun PEGA komitesini doğrudan ilgilendirmediğini dile getirdi.

AP milletvekillerinin programında Ticaret Bakanı Nataşa Pilidu ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos’la görüşmeler olduğunu da kaydeden gazete, PEGA Başkanı Lenaers’in, Pilidu ve Kokkinos’la yapılacak görüşmeleri, ziyaretin en önemli ve en etkili kısmı olarak nitelendirdiğini belirtti.