Başarılı olamadı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda babaannesinin yatak odasından takılarını çalıp kuyumcuya satmaya kalkışan Ramadan Öke tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Zanlının gittiği kuyumcunun tamamı bijuteri olan takıların satılmasından şüphe edip polise haber verdiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Ramadan Öke’nin 29 Ekim 2022 tarihinde anneannesi S.B.’ye ait yatak odası içerisindeki tuvalet masası üzerinde bulunan tamamı bijuteri olan 7 adet çeşitli renk taşlardan oluşan yüzüğü, bir adet inci taşı kolye ucunu, bir adet halka küpeyi,2 adet üzerinde çeşitli renkte taşlar olan bilekliği çaldığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı takıları 31 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk LTD. isimli işletmeye babası S.Ö. adına olan KKTC sürüş ehliyetini gösterip satmaya kalkıştığını açıkladı.

Polis, takıların bijuteri olması üzerine Altınbaş elemanının bunları satın almak yerine polise bilgi verdiğini belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine takıların Ramadan Öke'nin tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti