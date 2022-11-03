ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Powell, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ettiklerini ve politika duruşlarını kasıtlı olarak enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olacak bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu küçültme sürecini de sürdürdüklerine işaret ederek, "Fiyat istikrarının yeniden sağlanması, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir." dedi.

ABD ekonomisinin geçen yıla göre önemli ölçüde yavaşladığını belirten Powell, son göstergelerin bu çeyrekte harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Powell, büyümedeki yavaşlamaya rağmen işsizlik oranının 50 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğini anlattı.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, son enflasyon verilerinin yine beklentilerin üzerinde geldiğini anımsattı.

Powell, fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde belirgin olmaya devam ettiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını aktardı.

Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurguladı.

Etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak

Fed'in politika eylemleri sonucu finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını ve konut gibi ekonominin faiz oranına en duyarlı sektörlerinde talep üzerindeki etkilerini gördüklerini anlatan Powell, "Ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacaktır." dedi.

Powell, faiz artışlarının hızını belirlerken kümülatif sıkılaşma ve para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri dikkate alacaklarını ifade etti.

Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar kısıtlayıcı faiz oranlarına yaklaştıkça bir noktada artış hızını yavaşlatmanın uygun olacağını yineledi.

