Ülke tanıtımına katkı

KKTC’den katılımcıların da yer aldığı MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Kasım tarihlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 açılışına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi ile 6 üniversite, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası başta olmak üzere, KKTC’nin de yer aldığı fuarın açılışına, Ataoğlu’nun yanı sıra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Fuar açılış konuşmalarının ardından, Ataoğlu’nun da katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Ataoğlu açılışın ardından, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı standı ile birlikte, KKTC’yi temsilen fuarda yer alan stantları ziyaret etti.

Nebati’den KKTC standına ziyaret...

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı standını ziyaret ederek, Ataoğlu ile bir araya geldi.

KTSO ve KTTO da MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı’nda

Öte yandan MÜSİAD’ın düzenlediği MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı’nın İstanbul’daki açılışına Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve As Başkan Mustafa Ersözlü de katıldı.

KTSO standında, Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan ve Melis Özkara Pearce, Kuzey Kıbrıs sanayisi ve üretimi hakkında ziyaretçilere bilgi verecek.

Ayrıca fuarda Kıbrıs Türk Ticaret Odası da yerini alıyor.

