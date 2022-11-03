Yılda 10 milyon yolcu hedefi

Cemre Peral YANIKER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, devasa bir yatırım yapılan yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için eksik cihazların gelmesini beklediklerini kaydetti.

Devletin Ercan’dan ayda ortalama 25-30 milyon TL civarında geliri olduğunu belirten Arıklı, “İyi bir gelir ve yatırım. Oldukça karlı bir iş yaptık” dedi.

Erhan Arıklı, yeni havalimanının KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım’da açılmasının öngörüldüğünü ancak kısmi değil tam bir açılış gerçekleştirmek istedikleri için cihazların ülkeye getirilmesini bekleyeceklerini belirtti.

Arıklı, bir soru üzerine, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım törenlerine, başka bir programı olduğundan katılamayacağını da açıkladı.

Yeni Ercan Havalimanında basın mensuplarına yönelik tanıtım kokteyli ve sunum yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile yapımcı şirket yetkilileri gazetecilerin sorularını yanıtladı.

300 milyon Euro’luk yatırım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip Yeni Ercan Havalimanı’nın 300 milyon Euro’luk yatırımla, KKTC’nin en büyük yatırımı olduğunu kaydetti.

Arıklı, havalimanının fiziken bitmiş olduğunu ancak yurtdışındaki üretici firmanın sıkışıklığından dolayı teknik cihazların temininde gecikme yaşandığını, bu nedenle havalimanının hizmete açılması için bu cihazların gelmesini bekleyeceklerini söyledi.

Mevcut şartlarda uçuş yapılabileceğini ancak kısmi açılış yerine Yeni Ercan Havalimanı’na tam bir resmi açılış yapmak istedikleri bilgisini veren Arıklı, “Bu havalimanı gururumuz olacak” dedi.



Arıklı: Yer teslimini henüz yapamadık

Arıklı, halen daha çözülmeyen problemlerden birinin de, sözleşme gereği yapmaları beklenen yer teslimini henüz gerçekleştirememiş olmaları olduğunu belirterek, askeri bölgenin alandan çıkarılması ve yeni bir yer yapılması planlandığını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Arıklı, şu anda yüklenici firmayla yapılan yeni anlaşma sonucu, bu sürecin de başlatıldığına işaret etti.

Yeni havalimanında 5G internetin de kullanılmaya başlanacağını da bildiren Arıklı, 5G internet kurulumunun özel olarak havalimanı için yapılacağını söyledi.



“Mevcut pist ve bina da yenilenecek”

Arıklı’nın konuşmasının ardından, yetkililerle birlikte havalimanı gezilerek, incelemelerde bulunuldu.

Proje Mimarı Tunç Adanır başta olmak üzere, şirket temsilcileri, son gelişmeler hakkında bilgiler paylaştı.

Aktarılan bilgiler şu şekilde:

“Yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına sahip, toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkı olacak, yeni VIP binası olacak. Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, uçağa güvenli bir şekilde taşınacak.

4.5 kilometrelik de bir bagaj ray hattına sahip olan terminal, ilk aşamada 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilmiş olsa da, ileride olabilecek gelişmelere göre büyüyebilecek şekilde planlanıyor.



44 pasaport kontrol noktası

Hızlı geçişlerin sağlanması açısından da giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alacak, buna göre de muhaceret görevlisi sayısı artırılacak.

3200 metre uzunluğundaki pistler kullanıma hazır durumda. Tüm operasyonların bu pistlere aktarılmasının ardından, şu anda kullanılan pist ve taksi yolları da sökülerek, tekrardan yeni teknolojilere uygun olarak yapılacak. Ardından onlar da kullanılmaya başlanacak.

Eski havalimanı binası ise, diğer hizmetler için kullanımda olacak.

Güvenliğin sağlanması için, servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.”



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, 10:46