Dev organizasyon yakında başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin gözde otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel & Casino ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük modern tavla turnuvası “Merit Open’in” 9’uncusu için geri sayım başladı.

Merit Park Hotel’in ev sahipliğini yaptığı “Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası” bu sene 8 -13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Düzenlenmeye başlandığı seneden itibaren yoğun ilgi gören ve her sene artarak devam eden katılımcıları ile oldukça heyecanlı bir şekilde ilerleyen turnuva, bu sene aralarında Amerika, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Danimarka, Norveç ve Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeden 500 oyuncunun katılması bekleniyor.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek olan ve KKTC turizminin tanıtımı içinde oldukça büyük önem taşıyan turnuva için kayıtlar 7 Kasım 2022 tarihinde başlayacak.

