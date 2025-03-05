Camı kırıp  depoya girdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir dükkana camı kırarak giren İlyas Tadır ile suç ortağı Sedat Zobo, 13 koli puro çaldı.

Olayın, polisin bilgisine gelmesi sonrasında tütünlerin 6 kolisini başka bir işletmeye satan zanlılardan İlyas Tadır yakalanırken, suç ortağının geçtiğimiz Pazar akşamı Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cansel Mimar, 1-3 Mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında İlyas Tadır ve Sedat Zobo'nun Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda ve tütün malzemesi satışı yapan Rova LTD'ye ait dükkanın tuvalet camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş yaptıklarını ve muhtelif markalardaki 13 koli puroyu sirkat ettiklerini açıkladı. Polis, olayın bilgilerine 3 Mart’ta geldiğini aynı tarihte yapılan araştırmada, zanlıların 2 Mart’ta, konu purolardan 6 kolisini Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. M'nin yaptığı City Oflicane isimli iş yerine satmak amacıyla bıraktıklarının tespit edildiğini aktardı.

Girne’de tespit edildi

Polis, İlyas Tadır'ın Girne'de tespit edilerek tutuklandığını, Sedat Zobo'nun ise 2 Mart tarihinde saat 17.20 sıralarında Ercan Havaalanından çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, aranan yaklaşık 2.5-3 milyon Türk Lirası değerinde puro olduğunu belirtti. Polis; incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

