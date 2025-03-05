Suna ERDEN
Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içinde şüpheli davranışlarda bulunan ve 821 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı belirlenen yabancı uyruklu Helmut Osses, dün ek tutukluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, 27 Şubat’ta saat 13.30’da devriye gezen Adli Şube ekibi tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içinde şüpheli davranışlarda bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 821 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti.
Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, ihraç işlemleri için yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Deport edilecek
Ülkede 821 gün kaçak olarak yaşayan Helmut Osses, 8 gün daha tutuklu kalacak
Suna ERDEN
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YORUMLAR
Hergün haber kanallarında gacoların pisliklerinden başka bişey gördüğümüz okuduğumuz olmuyor ama yabancılara uygulandığı gibi bu pisliklere de uygulandığını hiç okumadık yada rastgelmedik...Bu işte de mi ayrıcalık var..Adaleti nerde bu işin...