Deport edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içinde şüpheli davranışlarda bulunan ve 821 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı belirlenen yabancı uyruklu Helmut Osses, dün ek tutukluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 27 Şubat’ta saat 13.30’da devriye gezen Adli Şube ekibi tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içinde şüpheli davranışlarda bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 821 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, ihraç işlemleri için yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

