30 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cumartesi günü, 19 yaşındaki üniversite öğrencisine çarparak ağır yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Ali Kurt, teminat talebiyle dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İnan Çoktan mahkemeye olguları aktardı. Polis; 1 Mart 2025 tarihinde, saat 15.10 raddelerinde Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde isimsiz yol üzerinde yönetimindeki HE 491 plakalı salon araç ile güney istikametine dikkatsizce seyreden zanlının seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktığını ve o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Rana Gül Doru'ya (K-19, TC-Öğrenci) aracının ön kısmı ile çarptığını anımsattı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Polis; kazada yaralanan Rana Gül Doru’nun, YDÜ Hastanesinin Acil Serviste yapılan tedavisine müteakip sağ ayak kırığı ve iç kanama nedeni ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını hatırlattı. Polis; zanlının kazanın ardından mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis; dün itibariyle Doru'nun hayati tehlikeyi atlattığını, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

