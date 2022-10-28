Doğanköy’de ‘beyaz’ depo

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan Yamaç Operasyonu'nda bir kiloya en kaliteli tür olan skung marka hintkeneviri, bir gram kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen toplam 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulundu.

Operasyonda Ömer Alpay ile Sait Kara isimli şahıslar gözaltına alınırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddenin vakumlu paketler içerisinde çitlerin altına gizlendiği açıklandı.

İhbar üzerine harekete geçildi

Soruşturmayı yapan polis memuru Kader Artan, 26 Ekim 2022 tarihinde, Ömer Alpay’ın ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve zanlının, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bulunan adresine gidildiğini söyledi.

Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Ömer Alpay’ın bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan Artan, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti.

Uyuşturucu paraları ele geçirildi

Polis, zanlının üzerinde yapılan arama sonucu bir gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Sait Kara’nın da bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran

polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında

gizlenmiş halde 30 adet vakumlanmış poşette bir kilo hintkeneviri(skunk) türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden bir gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.