İbret verici

Suna ERDEN

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde hırsızlık suçundan yargılanan Okan Çağlar 2 yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyet, sanığı 2 yıl hapse mahkum etti.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya, arkadaşının evinde kalan sanığın iş yerine ait anahtarı alıp içeriye girdiğini ve 7 bin lira çaldığını söyledi.

Her geçen gün bina açma suçlarının arttığına vurgu yapan Ozankaya, bu tür suçların toplumu tedirgin ettiğini söyledi. Sanığın arkadaşına ait iş yerinden çaldığı 7 bin lirayı casinıoda harcadığını ifade eden Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya, sanığı işlediği bina açma ve sirkat suçundan 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.