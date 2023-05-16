Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Avrupa Beceriler Yılı kapsamında sosyal becerilere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Dönüştürücü Liderlik” konulu ilk atölye çalışması dün 15.00 - 18.00 saatleri arasında Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Doçent Dr. Bilge Azgın'ın yürüttüğü atölye çalışmasında, bir liderin tanımı ve sahip olması gereken nitelikler ele alındı.

Doçent Dr. Azgın, yaptığı konuşmada, “Aktif dinleme, işbirliği, fikir sunma, ekip arkadaşlarıyla iletişim kurma ve empati gibi sosyal beceriler çalışanları liderlik pozisyonlarına hazırlamaya yardımcı olur ve modern iş yerinde oldukça değerlidir. Güçlü sosyal beceriler üretken, işbirlikçi ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, bunların tümü, giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada kuruluşlar için çok önemli niteliklerdir” ifadelerini kullandı.

