Gözler 28 Mayıs’ta

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını ve 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yener, kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 oy aldığını açıkladı. Kesin sonuçlar 19 Mayıs'ta ilan edilecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı.

YSK'ya gelen verileri açıklayan Yener, saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandıklarının yüzde 100 oranında açıldığını, yurt içi katılım oranının 88,92 olduğunu bildirdi.

Yurt dışında ise 52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktaran Yener, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek ikinci tur seçimleri hakkında bilgi veren Yener, geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu uyarınca geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirleneceğini kaydetti.

Yener, YSK'nın, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verdiğini belirtti.

Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade eden Yener, pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada yer alacağını söyledi.

Yener, 6271 sayılı Kanun gereğince propaganda döneminin başladığını dile getirerek, 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, YSK'ca kesin karara bağlanma tarihinin ise 18 Mayıs olduğunu, bunun ardından 19 Mayıs'ta kesin sonuçların ilan edileceğini bildirdi.

