Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki sabah dünyaya gelen kız bebek kısa süre sonra fenalaştı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen bebek yolda yaşamını yitirdi. Büyük bir acı ve şok yaşayan aile, bebeklerinin ölümünde doktor ihmali olduğunu öne sürdü.

Diyalog muhabirine konuşan acılı baba Emrah Güngör, eşinin hamileliği süresince ve doğum esnasında her şeyin normal olduğunu, bebeğin kalp atışlarında bir sorun olmadığını savunarak, ölümde ihmal olduğunu iddia etti. Emrah Güngör, “Şikayetçiyiz, olayın araştırılmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın” dedi. Bebeğin halası Kardelen Güngör ise doğumdan önceki geceden, doğum sonrasına kadar yengesinin yanında refakatçi olduğunu belirterek, “Hiçbir sorun yoktu. Bu ölümün araştırılmasını istiyoruz” dedi.

Doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı O. A. ise hesap veremeyeceği bir durumun olmadığını ve gerekli yerlere gereken açıklamayı yaptığını söyledi.

Güngör: Bizim yandı, başkalarının canı yanmasın

Baba Emrah Güngör, eşinin hamileliği esnasında sık sık kontrollere gittiğini ve her şeyin normal seyrettiğini söyledi. Eşinin pazartesi gecesi hastanede sancılandığını ancak hiçbir doktorun muayene etmediğini savunan Güngör, önceki sabah sezaryen ile doğumun gerçekleştirildiğini, hemen ardından bebeğin Lefkoşa’ya sevk edildiğini ve kısa süre sonra ölüm haberini aldıklarını ifade etti. Hamilelik döneminde hiçbir sıkıntının yaşanmadığını ve ihmal olduğunu iddia eden Güngör, “Olay araştırılsın, benim canım yandı başkalarının yanmasın” şeklinde konuştu.



Gayet sağlıklı doğmuştu



Bebeğin halası Kardelen Güngör ise doğumdan önceki geceden, doğum sonrasına kadar yengesinin yanında refakatçi olduğunu belirterek, yaşananları aktardı. Kardelen Güngör, Pazartesi sabahı yengesinin hastaneye yatırıldığını, gün içerisinde test yapıldığını ve herhangi bir sorunun yaşanmadığının kendilerine bildirildiğini söyledi. Son testin önceki akşam 21.00 sıralarında yapıldığını ve sancı olduğunun belirlendiğini aktaran Güngör, nöbetçi doktorun hiçbir şekilde kendileriyle ilgilenmediğini, kendi doktorlarına da ulaşıldığında serum verilmesi talimatını verdiğini anlattı. Güngör, ertesi sabah yengesinin ameliyathaneye girdiğini, bebeğim doğumunu gördüğünü ve kalp atışının olduğunu da gördüğünü ifade etti.Bebeğin doğumdan sonra Lefkoşa’ya sevk edildiğini belirten Güngör, doktorun, bunun normal prosedür olduğunu kendisine aktardığını, sağlıklı olduğunu, endişelenecek bir şey olmadığını söylediğini anlattı. Ambulans ile bebeğin Lefkoşa’ya sevk edildiğini aktaran Güngör, bir saat sonra ölüm haberi aldığını ve kendilerine ölüm ile ilgili açıklamanın 4 saat sonra yapıldığını ifade etti. Güngör, “Bebeğin hiçbir şeyi yoktu, kalp atışları normaldi, ne olduysa Lefkoşa’ya giderken oldu, şikayetçiyiz” şeklinde konuştu.İddialar üzerine doğumu yaptıran Dr. O.A.’ya ulaşıldı. O.A., yaşanan ölümle ilgili gerekli yerlere beyanda bulunduğunu, hesap veremeyecek bir durumun söz konusu olmadığını, daha fazla söyleyecek bir şey olmadığını söyledi.