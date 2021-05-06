İki hafta karantinada

Başbakan Ersan Saner, dün sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendini izole etti.

Saner, “Sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim” dedi.



Başbakan Saner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletirken, değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum. Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim. Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi, selam ve saygılarımı sunarım.Gazeteci Aytuğ Türkkan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kontrol amacıyla yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını belirtmişti.