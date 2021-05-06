banner493

İki hafta karantinada

PCR testi pozitif çıkan Aytuğ Türkkan’ın programına katılan Başbakan Saner, birinci derecede temaslı oldu

İki hafta karantinada
banner432

Başbakan Ersan Saner, dün sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendini izole etti.
Saner, “Sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim” dedi.

banner499
Başbakan Saner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 
Sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletirken, değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum. Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim. Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi, selam ve saygılarımı sunarım.
Gazeteci Aytuğ Türkkan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kontrol amacıyla yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını belirtmişti.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Kuzeyde 64, güneyde 562 yeni vaka
Kuzeyde 64, güneyde 562 yeni vaka
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner465

banner460