Turizm çalışanları aşılanmalı

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, şu anda kapalı devre turizminin başarılı bir şekilde sürdüğünü, Haziran ayında ise çift aşı ve çift PCR’lı açılıma gidileceğini ifade etti.

Çağıner, bu nedenle Ramazan Bayramı’ndan sonra sektör çalışanlarının aşılanması için taleplerini bir kez daha gündeme getireceklerini ifade etti.

Birlik Başkanı Çağıner, büyük otellerin haziran için hazırlıklara başladığını, birçoğunun bu ay itibariyle açıldığını ifade etti.

KTOB Başkanı Çağıner, şu an 6 olan charter uçuş sayısının bayramda 10’a çıkarılacağını, ayrıca turistlere 5 gün 4 gece kalma imkânı sağlanacağını söyledi.

Tedbirler çok sıkı

Diyalog’a konuşan Çağıner, kapalı devre turizmde 6 charter uçuşuna izin verildiğini, ülkeye gelen turistlerin 3 gün kaldığını, gidene kadar kaldıkları yerden çıkmadığını ifade etti.

Çağıner, gelenlerden negatif test sonucu istendiğini, bir PCR testinin de havaalanında gerçekleştirildiğini, son testin ise yolcu geri gideceğinde yapıldığını söyledi.



Çağıner, böylesi sıkı tedbirler sayesinde riskin sıfıra indirildiğini, hem Sağlık hem de Turizm bakanlıklarının kontrollü turizmden memnun olduklarını ifade etti.Otel çalışanlarının ise yolcular gidene kadar dışarı çıkmadığını, turistler gittikten sonra PCR testi yapıldığını kaydeden Çağıner, sektör çalışanları için adım atılması gerektiğini ifade etti.

Önceliğimiz aşılanmak

KTOB Başkanı Çağıner, 1 Haziran 2021 tarihinde çift aşı ve çift PCR’lı turizm başlayacağını, büyük otellerin hazırlıklara başladığını, bu ay itibariyle açılmaya başladıklarını söyledi. Çağıner, ancak sektör çalışanlarının acilen aşılanması gerektiğini dile getirdi.

Çağıner şöyle devam etti:

Bizim önceliğimiz turizm emekçilerinin aşılanmasıdır. Yakında çift aşı ve çift PCR’lı turizm başlayacak. Turizm sektöründe çalışanları aşılanırsa zaten gelecek olan turistler de aşılı olduğu için bulaş riski çok azalacak. Bu hem sektör çalışanlarının sağlık güvenliği hem de turistlerin kendilerinin daha iyi hissetmelerine yarayacak. Biz aşı konusunda hep çok talepkar olduk. Bayramdan sonra sektörün aşılanması için tekrar yetkililerin kapısını çalacağız.

Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektör turizmdir. Turizm ayağa kalkarsa diğer sektörler de bundan yararlanacak. Turizmde bulaşı en aza indirirsek, sektörü ayakta tutarsak o zaman ekonomik iyileşmeler de yavaş yavaş başlayacak.

Uçuş sayısı 10’a çıkacak

KTOB Başkanı Dimağ Çağıner, Ramazan Bayramı süresince kapalı devre turizminin devam edeceğini, 6 olan charter uçuş sayısının 10, gelecek turistlerin kaldığı gün sayısının ise 5 gün 4 gece olarak düzenleneceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 09:54