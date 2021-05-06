banner493

Suç dosyası kabarık

Bir gecede iki iş yerinden bin 300 lira çalan İbrahim Lekesiz kamera görüntüleri sayesinde yakalandı

Suç dosyası kabarık
banner432

Hüseyin ÇİÇEK
Hırsızlık suçlarından kabarık bir sabıka dosyası bulunan İbrahim Lekesiz yine rahat durmadı. Gazimağusa’da bir günde iki ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlının hırsızlık suçlarının yanı sıra bir akrabasını rahatsız ettiği; garajda bulunan aracın bagajına sardunya çiçeği koyarak kaçtığı ve “rahatsızlık” suçunu işlediği iddia edildi.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının, 1 Mayıs gecesi, akrabası olan M.E. isimli erkek şahsın, Sakarya bölgesindeki evine giderek kapı zilini çaldığını ve ona ait aracın bagaj kısmına sardunya çiçeği bırakarak, “rahatsızlık” suçunu işlediğini söyledi.

banner499
Polis, zanlının aynı gece bölgede bulunan bir eczaneye girerek, kasa içerisinde bulunan 500 TL madeni paraları sirkat ettiğini anlattı. 
Polis, zanlının yine aynı gece Küçük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilyacı dükkânına girerek 800 TL bozuk para sirkat ettiğini ifade etti.

Kameralar ele verdi
Zanlının, işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edildiğini ve önceki gün gözaltına alındığını aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve süre talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, soruşturma maksatlı 
2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Durumları iyi
Durumları iyi
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner474

banner460