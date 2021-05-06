Suç dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Hırsızlık suçlarından kabarık bir sabıka dosyası bulunan İbrahim Lekesiz yine rahat durmadı. Gazimağusa’da bir günde iki ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının hırsızlık suçlarının yanı sıra bir akrabasını rahatsız ettiği; garajda bulunan aracın bagajına sardunya çiçeği koyarak kaçtığı ve “rahatsızlık” suçunu işlediği iddia edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının, 1 Mayıs gecesi, akrabası olan M.E. isimli erkek şahsın, Sakarya bölgesindeki evine giderek kapı zilini çaldığını ve ona ait aracın bagaj kısmına sardunya çiçeği bırakarak, “rahatsızlık” suçunu işlediğini söyledi.



Polis, zanlının aynı gece bölgede bulunan bir eczaneye girerek, kasa içerisinde bulunan 500 TL madeni paraları sirkat ettiğini anlattı.Polis, zanlının yine aynı gece Küçük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilyacı dükkânına girerek 800 TL bozuk para sirkat ettiğini ifade etti.

Kameralar ele verdi

Zanlının, işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edildiğini ve önceki gün gözaltına alındığını aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, soruşturma maksatlı

2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.