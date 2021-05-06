Kuzeyde 64, güneyde 562 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 bin 999 test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 57 bin 314 test sonucu 562 yeni vaka belirlendi, bir can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; üç kişi hava yolu ile ülkeye geldi. 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi. 45 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 22’si ise Girne Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2, Kızılbaş-1, Surlariçi-1, Yenikent-1, Göçmenköy-3, Gönyeli-2, Alayköy-1, K. kaymaklı-2, Ortaköy-2, Çağlayan-1, Akıncılar-1.

Girne: Girne Merkez-4, Alsancak-2, Beylerbeyi-1, Zeytinlik-2, Dağyolu-1, Lapta-2, Ozanköy-2, Karakum-1, Karaoğlanoğlu-1, Çatalköy-6.

Gazimağusa: Kurudere-2, Larnaka Yolu-1, Ulukışla-1/ Maraş-2.

Test sayısı bir milyonu aştı

KKTC’de bugüne kadar toplam 1.025.583 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 6 bin 527’ye ulaşırken, 5 bin 902 kişi de iyileşip taburcu edildi.



Tedavisi halen devam etmekte olan toplam vaka sayısının 593 olduğu, bunlardan 4’ünün yoğun bakımda, 75’inin Pandemi Merkezinde, 489’unun ise Pandemi otellerinde takip edilen vaka olduğu kaydedildi. 25 kişinin ise tetkikleri sürüyor.Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı ise 32.

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Güvende Kal Uygulamasına ilişkin güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 77 bileklik takıldı,

39 bilekliğin de takibi sonlandırıldı. Halen takip edilen toplam bileklik sayısı ise 867’ye yükseldi.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise bin 981.

Güneyde 562 yeni vaka belirlendi

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19'dan dolayı bir kişi hayatını kaybetti, 562 yeni vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 327'ye yükseldiğini açıkladı.

Yapılan test sayısı 57 bin 314, pozitif sonuçlanan test sayısı 562.

Hastanede tedavi görenlerin sayısı 246, durumu ciddi olanların sayısı 67 olarak bildirildi.