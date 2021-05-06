Tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinin bahçesine uyuşturucu gömdüğü tespit edilen Mert Eker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlı yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.



Soruşturmayı yürüten polis alınan bir ihbar üzerine Girne’de Zeytinlik bölgesinde bir evde misafir olarak bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.Polis, yapılan aramada zanlının cebinde 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis memuru, zanlının cüzdanında ise uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Daha sonra zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yaptıklarını kaydeden polis, 4 ayrı naylon içerisinde bahçeye gömülü 122 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifade verdiğini, kendisine uyuşturucu veren şahsı söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.Mahkeme, zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.