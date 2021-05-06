Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu, Akova-Geçitkale arasında dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri 14 yaşında çocuk dört kişi yaralandı. Beraberinde üç yolcuyla anayolda seyreden Niyazi Boransel’in aracının arka lastiğinden parça koptuğu, yol kenarında durduğu, yanındaki Evan Monks Appleton isimli 14 yaşındaki çocuğun parçayı almak için arabadan indiği ve bu esnada kaza yaşandığı belirtildi.



Aynı yol üzerinde seyreden başka bir sürücünün Boransel’in park halindeki aracına çarpması sonucu çocuk ve üç kişinin yaralandığı belirtildi.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında, İskele - Ercan anayolu üzerinde meydana geldi. Niyazi Boransel, arkasında çekmekte olduğu hayvan nakil aracının bulunduğu GD 068 plakalı araçla Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sol arka lastiğinden parça koptu. Boransel, parçayı almak üzere yol içerisinde dururken, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Uysal (E-56) yönetimindeki GH 439 plakalı kamyon, hayvan nakil aracının arka kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı araç, yolun solunda bulunan çelik bariyere vurdu. Bu esnada yol kenarında bulunan Evan Monks Appleton GD 068 plakalı araç ile bariyer arasında sıkıştı. Kaza sonucu Evan Monks Appleton, Niyazi Boransel ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan Kelly (K-31) ve Evan Monks Appleton yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.