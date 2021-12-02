Çanlar çalıyor

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs genelinde yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle vatandaşlar bayilerde benzin ve mazot bulamazken, Elektrik Kurumu için sipariş verilen 12 bin 500 ton yakıtın ise, hava koşulları yüzünden depolara boşaltma yapamadığı öğrenildi. Geminin limana yaklaşması ve akaryakıtı boşaltması halinde 83 milyon liraya ihtiyaç duyan Elektrik Kurumu, bu parayı bulabilmek için borçlanmaya gidiyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kış dönemi ayda 3 gemi akaryakıta ihtiyaç duyan Elektrik Kurumu’nun bugünkü fiyatların daha da yükselmemesi halinde 249 milyon liralık ödeme yapması gerekiyor. Aylık tahsilatı 120 milyon lira olan kurumun sadece akaryakıt alımı için 129 milyon lira eksiye düşeceğini Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz da kabul ediyor.

“Göreve geldiğim ilk günden itibaren kurumun mali yapısına dikkat çekiyor ve bunun sürdürülemez olduğunu söylüyorum” diyen Büyükyılmaz, aylık personel giderinin 20 milyon lira olduğunu, Aralık sonunda 13’üncü maaşlarla birlikte 34 milyon liraya ihtiyaç duyulacağını belirterek, ayda 18 milyon TL banka taksiti ve 5 milyon lira cari gider eklendiği zaman bütçe açığının daha net bir şekilde anlaşılabileceğini ifade ediyor.

Büyükyılmaz, Elektrik Kurumu’nda bu yapının sürdürülemez olduğunu, gelecek ay içinde yakıt ihtiyacının ne şekilde karşılanacağının bilinmediğine dikkat çekiyor.

Çok yerde kesinti var

Bu arada Elektrik Kurumu’nun arıza ve bakım gerekçesiyle değişik bölgelerde elektrik kesintileri devam ediyor.



Girne bölgesinde bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:“Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları, Başpınar’ın doğu bölgesi.”

Lefkoşa’da kesinti

Lefkoşa’nın Metehan Sınır Kapısı bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güney bölümüne ise bugün 10.00 ile 14.00 arası elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt’ta da çalışma var

Güzelyurt bölgesinde de3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Kalkanlı köy camii ve civarı, Hacı Veli Apartmanları bölgesi ve Gepaz Apartmanları bölgesine elektrik verilemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 11:39