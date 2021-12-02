‘Rüzgar’ operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da gerçekleştirilen Rüzgâr operasyonunda 25 gram kokain ile 10 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Özgür Uzundal dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 30 Kasım 2021 tarihinde, zanlı Özgür Uzundal’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine operasyon düzenlediklerini söyledi.



Yapılan arama sonucu salon kısmında 25 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anlatan polis, yatak odasında ise, 10 ayrı poşet parçası içerisinde 10 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.Zanlının suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.Foto>>emare