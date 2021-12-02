Tam tersini söyledi

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da meydana geldiği iddia edilen hırsızlık, darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarıyla ilgili davada şikayetçi ifadesini değiştirdi.

Casinonun 140 bin dolarını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan; polisteki ifadesinde Halil Falyalı ve çalışanları Türkistan Gülce, Serkan Beyar, Hakan Atıcı ve Sedat Aktaş tarından darp edildiğini, mallarına el konulduğunu iddia eden Turgut Katırcı, ifadesini değiştirdi.

Hırsızlık suçundan dolayı Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Katırcı’nın 22 Kasım 2021 tarihinde avukatı Mert Uğur’a iletilmek üzere itirafname hazırladığı belirtildi.

Merkezi Cezaevi müdürünün huzurunda yazıldığı söylenen mektupta Falyalı ve çalışanları hakkında ifadeler yer aldığı açıklandı.

Katırcı’nın kimsenin baskısına maruz kalmadığını, mallarına zorla el konulmadığını ifade ettiği belirtildi.

Katırcı’nın mektubu üzerine Falyalı ve diğer zanlıların avukatı, Girne Kaza Mahkemesi’ne başvurarak, teminat değişikliği talep etti.

Savunmanın talebi üzerine dün teminat duruşması yapılırken, Halil Falyalı, Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mektup mahkemede okundu

Duruşmada zanlılar adına avukatlar Mustafa Asena ve Mustafa Şener hazır bulundu.

Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, Katırcı’nın 22 Kasım’da avukatına atfen bir mektup yazdığını ifade ederek, Mert Uğur’u tanık kürsüsüne çıkardı.

Sanık Katırcı’nın avukatı Uğur, cezaevinde tutuklu olan bir müvekkilini ziyarete gittiğini, gardiyanın Katırcı’nın mektup yazdığına dair bilgi verdiğini söyledi.

Uğur daha sonra mahkemede Katırcı’nın mektubunu okudu.



Okunan mektupta şu ifadeler yer aldı:“Les Ambassadeurs Casino’da yaptığım olaydan dolayı çok pişman oldum. Hatamı telefi etmek için Türkistan Gülce’nin yanına gittim. Arabamı devredebileceğimi söyledim. Kimse benden zorla bir şey almadı. Sedat Aktaş da benden zorla para almadı. Ben kendim verdim. Halil Falyalı ve diğer tüm şahıslar bana ne baskı yaptı ne de zorladı. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Önce Allah’ın sonra yargının affına sığınıyorum.”Mert Uğur, mektubu okuduktan sonra müvekkili olan Katırcı’yla 3 kez telefonda görüştüğünü ifade ederek, “Bana mektubu yazdığını söyledi ve gerekenin yapılması için talimat verdi. Ben de zanlı avukatlarına durumu bildirdim” dedi.

Çınar tanık oldu

Mert Uğur’un ardından avukat Serhan Çınar tanık kürsüsüne çıktı. Çınar, Turgut Katırcı’nın poliste tutuklu olduğu dönemde yarım saat görüştüklerini, o görüşmede de mektupta yazanlarla benzer ifadeler kullandığını öne sürdü.

Falyalı: Mağdurum

Mustafa Asena, Çınar’ın ardından Halil Falyalı’yı ve diğer zanlıları tanık kürsüsüne çıkardı.

Halil Falyalı, Katırcı’nın itirafnamesiyle suçsuzluğunun ıspatlandığını öne sürerek, kendisinin ve diğer zanlıların teminatla veya teminatsız serbest bırakılmasını talep etti.

Falyalı, işlemediği bir suç için tutuklu bulunduğunu; maddi ve manevi büyük zarar gördüğünü söyledi. Falyalı “Serbest kalırsam asla kaçmayacağım. Burada birçok şirketim ve yanımda çalışan 4 bin 500 kişi var. Bu yıl devlete 35 milyon lira vergi vereceğim. Ayrıca suçsuzum ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Eğer tutukluluğum devam ederse mağduriyetim sürecek. Sağlık sorunlarım var” şeklinde konuştu.

Falyalı’nın ardından Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı da tanık kürsüsüne çıktı. Üç zanlı teminatla serbest kalmaları halinde yargılamadan kaçmayacaklarını dile getirdi.

Duruşma yarına ertelendi

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mustafa Asena, Turgut Katırcı’yı bir sonraki duruşmada tanık olarak dinletmek istediğini söyledi.

Ancak mahkeme Katırcı’nın savcılığın tanığı olduğunu belirterek, savunmanın bu talebini reddetti.

Savunma daha sonra başka tanıklar dinletmek için mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, talep üzerine teminat duruşmasını yarın saat 14.00’e erteledi.