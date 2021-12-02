‘Bu yoldan geri dönmeyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanma hakkında "Vesayete, darbecilere, terör örgütlerine, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisine de aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek bu yoldan da geri dönmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "Tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kapasite büyütme yarışındayız. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Üretim ve istihdamdaki artış kalıcıdır. Ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Stokçuluk haramdır. Yapanlar varsa bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bütçe çalışmaları aynı zamanda parti gruplarının ve milletvekillerinin birikimlerini, hazırlıklarını, kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır. Yakından takip ettiğim bütçe çalışmaları sürecinde her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Genel kurulu da aynı başarıyla tamamlayarak 2022 bütçesini kazandıracağız.

"Hedeflerden asla kopmadık"

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gayretinden rahmetli Özal'a kadar pek çok devlet adamı aynı hedef için harekete geçmiştir. Tek parti faşizmi ve darbelerle kesintiye uğramıştır. Bu ihanetlerin gerisinde Türkiye'nin belgede ve dünyada söz sahibi olmasını istemeyenler vardır. Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı 1947'den itibaren bu küresel sistemin kontrolü altına girmiştir. Siyaset ve bürokrasinin yanında ülkenin dinamikleri bu yönde dizayn edilmeye çalışılmıştır. bu sistemin dışına çıkış ülkenin kendi rotasına sokmak isteyenler hukuk dışı müdahaleye maruz kalmıştır.



AK Parti iktidara geldiğinde geçmişi 2 asrı bulan bir ülke devraldı. Bizim iktidar dönemimizde kendi içinde aynı amaç için farklı araçların kullanıldığı zorlu yıllarla geçti. Bir dönem vesayeti, bir dönem PKK'sından DEAŞ'ına kadar terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainlerle saldırıya geçtiler. AB'den ABD'ye kadar uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle girdiğimiz her mücadeleyi kazandık. Ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık.

Muhalefete tepki

Ülkemizin yeni tehditlerle yüzleştiği dönemde sahte bir kaygı ifadesinin gerisinde sevinçle beklediklerini gördük. Bunlar her meselede böyle davrandılar. Karanlık cinayetlerde, terör örgütlerinin saldırılarında dökülen kanları üzerimize sıçratmak için çalıştılar. Hep karşı tarafın yanında saf tuttular. Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyenlerin değirmenine su taşıdılar. Yönetimi değiştireceğiz diyenlerin yoldaşlığına soyundular. Sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular. Ormanlarımız yanarken bile ateşin üzerine benzin dökecek fitne işlerle uğraştılar.

Utanmadan sıkılmadan 'yüzde 1'e indirin.' Sizin yemininiz makbul değil. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu herkes bilir. Hiçbir zaman yüksek faizci olmadım. Ama siz mandacı tayfasınız. Döviz kuru ve fiyat artışında da aynısını yaptınız. İstiyorlar ki ülke batsın, mahvolsun.

Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Vesayete, darbecilere, terör örgütlerine, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisine de aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek bu yoldan da geri dönmeyeceğiz.