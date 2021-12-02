Mutfak yandı

Ömer KADİROĞLU

Dövizdeki yükseliş ekonomik hayatı olumsuz etkilerken, üretim maliyetinin artması market fiyatlarını da etkiliyor. İçecekten temizlik ürünlerine, ekmekten çocuk mamasına neredeyse tüm temel ihtiyaç maddelerine ardın ardına yapılan zamlar vatandaşın belini büküyor. Tavuk ürünlerine son bir ayda yüzde 30 zam yapılırken yaklaşık üç hafta içerisinde Kooperatif süt 7.90 TL’den 10.95’e, en ucuz hellim 39 TL’den 48.99’a, köy ekmeği 20 TL’den 24’e çocuk sütü ise 168 TL’den 176’ya yükseldi. Diyalog Gazetesi’ne konuşan Emaş Market Müdürü Pınar Eskiköy, son zamanlarda tüm ürünlere zam yapıldığını ve yeni bir artışın daha olacağını ifade etti. Ürün bulmakta sıkıntılar yaşandığını ifade eden Eskiköy, gidişatın iyi olmadığını söyledi.

Kıtlık günleri yakınÇocuk bezleri, çocuk mamaları, süt, tavuk gibi tüm temel ihtiyaç fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden Eskiköy dövizdeki artış nedeniyle ürün dahi bulunamadığını ifade etti. Eskiköy şunları söyledi:“Son zamanlarda A’dan Z’ye tüm ürünlere zam geldi. Bir zam yapıldı ve ikinci bir artış daha artan döviz nedeniyle kapıda. Dövizdeki yükseliş nedeniyle ürün bulmakta da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 7.90’a alınan süt bugün 10.95 TL’den satılıyor. Çocuk bezleri, çocuk sütleri, mamalar ve diğer tüm temel ihtiyaçlardaki ciddi artış tahammül edilecek gibi değildir. Bırakın fiyat artışını mal bulamayacağımız günler kapıda. Bizler elimizden geldiğinde eski fiyatlarda diretmeye çalışıyoruz. Elimizdeki stoklarımızı fiyatlarını değiştirmeden müşterilerimizi sunuyoruz ancak stok bittiği zaman mecburen yeni fiyatlar uygulanacaktır. İnsanlar eskiden ihtiyaçlarını kolayca alabiliyordu ancak şu an parası çıkışmadığı için kasada bazı ürünleri bırakmak zorunda kalıyor.”