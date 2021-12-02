Depolar boşaldı

Kuzey Kıbrıs’a 5.5 milyon litre dolayında akaryakıt taşıyan geminin hava koşulları yüzünden gecikmesi yeni bir krize yol açtı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; gecikmenin bir nedeni de dövizdeki artışa karşın akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmemesi.

İthalatçı iki şirket zararına satış yaptıklarını söylerken, hükümetin ‘seçimler yüzünden’ herhangi bir önlem alamaması krizin tetikleyicisi oldu.

Çeşme’den dün ayrılan geminin yarın adaya varması ve Cumartesi gününden itibaren benzincilere sevkiyatın yapılması bekleniyor.

Çağdal açıklama yaptı



Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal da dün yaptığı açıklamada; çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedarikinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.



Piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi. Levent Çağdal, hükümetin sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.Çağdal yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de akaryakıt pompa satış fiyatlarının her 15 iş gününde bir otomatik fiyatlandırma sistemi ile belirlendiğini ve formül içerisinde dolar kuru ve akaryakıt borsa fiyatlarının değerlendirilerek, fiyat ayarlaması yapıldığını kaydetti.

Döviz fiyatları etkiliyor

“Devletin aldığı Fiyat İstikrar Fonu maalesef erimiş durumda olduğu için dolar kuru ve yakıt borsa fiyat yükselişleri pompaya yansıtılmak durumunda” diyen Çağdal, bunun sadece KKTC’de değil tüm dünyada böyle olduğunu ifade etti.

Çağdal, Güney Kıbrıs’ta bir litre yakıtın ortalama 1.45 euro bugünkü kur ile 22 TL, Türkiye’de 11, KKTC’de ise 9 TL civarında olduğunu bildirdi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri K-PET ve ALPET’in bir aydır KKTC’ye küçük lotlarla akaryakıt tedarik ettiğini ifade eden Levent Çağdal, “Zarar ettiklerini iddia ediyorlar ve yukarıda belirttiğim sebeplerden burada haklılık payları var” ifadelerini kullandı.

Çağdal, “Yalnız çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

KKTC’ye ne zaman yeni stok akaryakıt geleceği konusunda şirket yetkililerinden sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydeden Çağdal, şöyle devam etti:

“K-PET ve ALPET ayrıca bayilerine sundukları 20 günlük vadeyi kademeli olarak 7 güne indireceklerini bildirmişlerdir. Bu da tüm çiftçi, kamu kuruluşları, belediyeler ve şirketler artık akaryakıtı peşin alacaklar demektir.”

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 11:39