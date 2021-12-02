Büyük üzüntü yarattı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki Mustafa Başkurt hayatını kaybetti. Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in kayınpederi olan Başkurt’un 23 Kasım 2021 tarihinde ateş polikliniğinden alındığı, yoğun bakıma yatırıldığı belirtildi. Corona’ya karşı verdiği savaşı kaybederek, hayatını kaybeden Mustafa Başkurt’un vefatı ailesini ve dostlarını üzdü.Evli, 5 çocuk 4 de torun sahibi olan Başkurt’un bugün saat 14.00’te Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.