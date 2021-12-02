Piyasalar tedirgin

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Elvan’ın istifa etmesiyle piyasalarda endişe hakim olurken, hareketlenirken, döviz kurları yeniden hareketlendi.Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi kabul etti ve yerine Elvan’ın yardımcısı Nureddin Nebati’yi atadı. Nureddin Nebati, Berat Albayrak’ın bakanlıktan istifa etmesinin ardından üç yardımcısından görevde kalan tek isimdi. Ankara kulislerinde bir süredir Lütfi Elvan'ın uygulanan faiz politikasından rahatsız olduğu konuşuluyordu. Lütfi Elvan geçtiğimiz yıl Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından 10 Kasım 2020'de bakanlık koltuğuna oturmuştu.