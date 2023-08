"Çaresizlik"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta en önemli 5 sorun sıralamasında pahalılığı ilk sıraya yerleştiren vatandaşlar, bunun önüne geçecek bir siyasi yapının olmadığını belirtiyor. Pahalılığın yanı sıra elektrik kesintileri, trafik, yolların durumu ve çevre kirliliğinden şikayet eden vatandaşlar, geleceğe yönelik umutlu konuşamadıklarını söylüyor.

Peki bu sorunları kim çözecek?.. Vatandaşlar “KKTC’nin sorunlarını sizce kim çözebilir?” sorusunu yanıtlarken, hemen tüm partilerin denendiğini ve sorunları çözebilecek cesarette bir yapının bulunmadığını belirtiyor. Bazı vatandaşlar siyasette gençlerin önün açılması gerektiğini belirtiyor…



Ne dediler?..

Fevzi Gürbüzer:

KKTC’nin en önemli sorunları arasında pahalılık, elektrik , eğitim, taşımacılık ilk aklıma gelenlerdir. Bu sorunlarla birlikte gelen daha birçok sorun var. Bu sorunları çözebilecek ve ülkeyi daha iyi bir yere getirebilecek biri veya birileri olduğunu düşünmüyorum. Ülkenin içinde bulunduğu durumun düzeleceğinden hiçbir umudum yoktur.

Akın Çorba:

Ülkenin en önemli sorunların ilk beşi Adalet, iyi yönetim, toplumsal huzur, Pahalılık, elektrik ve çevre kirliliğidir. Bu sorunlardan birincisi olarak söylediğim var olduğu sürece diğer sorunlar da devam edecektir. Bu ülkeyi düzeltecek biri veya birileri vardır ancak önemli olan bu kişilerin siyasete girme isteği olabilmesidir. Dürüst ve yetenekli kişilere şans verilmiyor ve siyasiler seçilirken bizden olsun en kötüsü olsun diyerek seçiliyor. Böyle devam ederse mümkün değil hiç bir şey düzelmez. Bugün bazı kurumlar, kuruluşlar veya kişiler kendilerini devletten daha üstün görüyor ve bu devleti yıkacak en büyük tehlike budur. Eğer bunu düzeltmeyi başarırsak her şey düzelecektir.

Süleyman Özdavut:

KKTC’nin en önemli beş sorunu ekonomi, eşitsizlik, Sağlık, Eğitim ve ulaşımdır. Sağlıktan istediğimiz hizmeti alamıyoruz, elektrik sorunu yaşıyoruz, eğitimde ciddi sıkıntılar var ve bu sorunların düzelebileceğine inanmıyorum. Elektrikler ayrı bir dert. Mevcut partileri denedik ve yapamadıklarını gördük bu nedenle de artık düzelecek umudumuz kalmamıştır. Mevcut partilerin dışındaki yeni oluşumların bile bu sorunları çözebileceğine inancımız yoktur.

Cemal Sinekçi

Ülkenin sorunları saymakla bitmiyor ancak ilk aklıma gelen pahalılık, elektrik, işsizlik, okullar, yollar, belediyeler, hastaneler gibi sıkıntılar geliyor. Sorun çok, bir tane iki tane olsa sayılabilir ancak şu aşamada böyle saymakla biter gibi değildir ülke sorunları. Bu sorunları düzeltebilecek biri veya birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Bu iş keskin bir idare ister. Yapacağım dedi mi yapacak bir idare ister. Kıvırmadan yöneticilik yapabilecek birileri çıkarsa o zaman belki bir şeyler düzelebilir.

Nihat Öztürk:

KKTC’nin en önemli sorunlarının başında idare, ekonomi, trafik, güvenlik, elektrik ve çevre sorunları geliyor. Bu sorunları düzeltebilecek biri veya birileri olduğunu düşünmüyorum çünkü bütün partileri de bütün siyasileri de denedik ve olmadığını gördük. Siyasetten olmayıp bu işi başarıyla yürüteceğini düşündüğüm tek bir kişi var o da Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır. Bu memleketin düzelebilmesi için Reşat Akar gibi çalışkan ve çözüm üretebilen kişilere ihtiyacımız vardır.

Murat Öztürk:

Ülkenin en önemli sorunlarının başında ülkedeki yabancılar, vize sorunları, ulaşım sorunları, turizme olan ilgisizlik, eğitim ve sağlık alanlarındaki sorunlar geliyor. Bu sorunları düzeltebileceğine inandığım biri veya birileri var mı emin olamıyorum ancak bu sorunların düzeltilmesi elzemdir.

Kamil Birkaya:

KKTC’nin en önemli sorunlarının başında iş, ekonomi ve elektrik geliyor. Karanlık bir yolda gidiyoruz. Memlekette iş var para yok, işe göre adam yok ve ucuz işçi çalıştırılıyor bu nedenle de ülkede gençlerin geleceği kalmadı. Bu sorunların düzeltilmesi gerekiyor ancak nasıl veya kimin düzeltebileceği hakkında bir fikrim yoktur.

Mustafa Yalçıcı:

KKTC’nin en önemli sorunlarının başında ekonomi geliyor. Ne ev kirası, ne elektrik, ne okul ne de diğer ödemelerimizi ödeyebiliyoruz. Paramızın değeri sıfırlandıkça bizler de sıfırlanıyoruz. Bu ekonomik sıkıntılarla birlikte gelen daha birçok sorun vardır. Bu sorunların çözülebilmesi için ekonomik sıkıntımızı çözmemiz lazım ve bu noktada bütün ümidimiz siyasilerde ve bu ülkeyi yönetenlerdedir. Eğer onlar da koltuk kavgasına devam ederse bu sorunlar daha da büyüyecek ve çözülemez hale gelecektir.

Hayrettin Efe:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en nemli sorunlarının başında pahalılık, düzensizlik, ekonomi, ulaşım geliyor. Bu sorunların düzeltilmesi gerekiyor ancak bunu düzeltebilecek biri veya birilerinin olduğunu düşünmüyorum.

Fazıl Can Korkut:

Ülkenin çok sorunu var ancak ilk aklıma gelenler pahalılık, elektrik, ulaşım, sağlık, eğitim, nüfusun bilinmemesinden dolayı planlama yapılamamasıdır. Bu sorunları düzeltecek birileri yoktur. Hangi parti veya hangi kişi başa geçerse geçsin aynı sistemin içine gireceği için sorunları düzeltemeyecek o yüzden sistemin düzeltilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor.

Akın Yıldırımbekar:

Ülkenin Önemli sorunların başında gelen ilk beş sorun pahalılık ve bunun olmaması için enerjinin ucuzlaması, ülkeyi yönetenlerin konusunda uzman kişiler olması ve hısım akraba yönetiminden vazgeçilmeli, tarım ve hayvancılık korkunç bir şekilde desteklenmelidir ki halk gıdaya ucuz ve daha fazla ulaşabilsin, denetim mekanizmasının olmaması ve yabancıların bu ülke insanından daha fazla olmasıdır. Bu ülkeyi düzeltebilecek birilerinin olduğunu düşünmüyorum çünkü iradeli birileri olamıyorlar ve cesur davranmıyorlar.

Serhat Kozoğlu:

Bu ülkenin en önemli sorunu diye bir şey yok maalesef bu ülke hep sorun ve güzel bir şey yok. Birkaç sorundan bahsedecek olursak sağlık, eğitim, ekonomi, tanınmamazlık ve torpil. Bu ülkeyi düzeltebilecek çok akıllı ve çalışkan insanlarımız var ancak Türkiye’ye bağımlı olduğumuz sürece bu ülkeyi kimse düzeltemez.

Doğan Gülel:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en önemli sorunlarının başında gelen tek bir şey var o da ekonomidir. Hergün zamlar hergün pahalılık ve hergün alım gücü kaybı yaşıyoruz. Bununla birlikte gelen sorunlar da var ve ekonomideki sorunu çözersek diğer sıkıntılarımızdan da kurtulmuş olacağız. Bu ülkenin sorunlarını düzeltebilecek biri veya birileri de var mı bilemiyorum.

Mehmet Tosun:

Ülkenin en önemli sorunları sağlık, pahalılık, ulaşım, tarım ve hayvancıların desteklenmemesi ve daha birçok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunları çözebilecek ve ülkeyi düzeltebilecek birileri elbette ki vardır ancak particilikten kurtulmak ve işinin ehli insanları seçmemiz gerekiyor. Şu anda bu işi düzeltebilecek kararları verebilecek kişileri göremiyoruz.

Gülin Kantarcığolu:

Bu ülkenin en önemli sorunları ekonomi, işsizlik, gençlerin geleceği, güven, sağlık, eğitimdir. Bu ülkeyi düzeltebilecek birileri vardır ve onların da gençler olduğunu düşünüyorum. Artık eski siyasiler yerine gençlerin siyasette önlerinin açılması gerektiğini düşünüyor ve gençlerimize bu konuda güveniyorum.

Ayten Çaklioğlu:

Bu ülkenin en önemli sorunlarının başında tanınmamak, trafik, eğitim, sağlık ve ekonomi geliyor. Bu saydığım sorunların düzeltilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu sorunları çözebilecek ve ülkeyi düzeltebilecek birilerinin var olduğunu düşünüyorum.

Muhammet Çavuş:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok sorunu var ancak ilk aklımıza gelen pahalılık, yollar ve ulaşım, belediyeler ve eğitim alanlarında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu ülkedeki sorunların düzeltilebileceği ve bunu yapacak kişinin insan ayrımı yapmadan yapacağım dediği her şeyi yapan bir kişi olabileceğini düşünüyorum.

Yeliz Veli Yücel:

Ülkemizin en önemli ilk beş sorunu yönetim, Elektrik, yollar, ekonomi ve politik sorunlardır. Bu sorunlar çöküşe neden oluyor. Bu ülkeyi düzeltebilecek kişi veya kişiler vardır. Gençlerin önünü açmak gerekiyor. Gençlerin önlerinin açılması ile sorunların çözülebileceğine inanıyorum.

Atila Berberoğlu:

KKTC’nin çok sorunu var ancak ilk sıralarda hayat pahalılığı ve elektrik sorunları geliyor. Birçok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Bu ülkeyi hep birlikte düzeltebiliriz. Artık seçimlerde seçtiğimiz kişileri eski tanıdık olarak değil, çalışkan, genç ve cüzdanı için değil ülkesi için çalışan kişileri seçmek lazım. Bu ülkeyi iyi eğitimli gençlerin düzelteceği yönde bana umut veriyor.

Ömer İyici:

Ülkenin çok sorunu var ancak en önemli sorunlarının başında pahalılık, ulaşım, elektrik, eğitim ve sağlık geliyor. Bu ülkedeki sorunları çözebilecek kişiler yoktur. Hiçbir siyasiye de inanıp güvenmiyorum. Ülkeyi terk edip giden çok akıllı gençlerimiz var ve onların geri gelip bu ülkeyi yönetmesi ile bu sorunlar düzeltilebilir. Kendimi bildim bileli siyaset yapan siyasiler var ve bunların artık değişmesi gerekiyor.