Kabul edilemez

Limasol’da bulunan “Cedit Camii'ne” dün 01.10 sularında gelen bir kişinin molotof attığı, saldırı sonrasında caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü bildirildi.

“Antenna” haber sitesi, söz konusu camiye yönelik saldırının çatapat atılması olduğunu ve camide hafifi hasar meydana geldiğini belirtirken, “Philenews” haber sitesi ise saldırının molotof kokteyliyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Camiye saldıran şahsın kameralarla kayıt altına alındığı, Rum polisinin ise soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik gerçekleşen kundaklama eylemiyle ilgili yaptığı açıklamada “Bu menfur saldırı, düşmanca bir öfkenin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik gerçekleşen kundaklama eyleminin, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürü olduğunu vurguladı.

Töre Limasol’daki camiye saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan saldırıyı protesto etti.

Üstel: Faşist zihniyetin varlığının ispatı

Başbakan Ünal Üstel, Limasol Cedit Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı

Başbakan Üstel, Kıbrıs adasında ezelden beri Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan buna benzer İslam karşıtı tehditkâr saldırıların, Rum tarafında egemen olan faşist zihniyetin varlığının bir ispatı olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada “Limasol'da bulunan Cedit Camisi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırı özelde Güney Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize, genelde ise tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan saldırıda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir.” ifadelerini kullandı.

Oğuz: Sorumlular bulunsun

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Limassol’da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan saldırıyı kınayarak, Rum yetkililerinin bir an önce sorumlular hakkında gereğini yapması için çağrıda bulundu.

Ertuğruloğlu: Şiddetle kınıyorum

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Limasol'da bir camiye yönelik saldırıyı kınadı. Ertuğruloğlu açıklamasında "Güney Kıbrıs’ta Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne molotof kokteyli ile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Benter: Maddi hasar meydana geldi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne dün sabah 01.15 civarında molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini bildirerek, saldırıyı kınadı.

Benter yazılı açıklamasında, camide ciddi maddi hasar meydana geldiğini belirtti ve şunları kaydetti:

“Saldırı sırasında orada Müslümanların ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup, yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz.”

Ünsal: Suçlular cezalandırılmalı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Limasol’da Bulunan İbrahim Ağa Köprü Camisi’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Ünsal yazılı açıklamasında, “Güney Kıbrıs’ta bulunan Limasol İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların en kısa zamanda bulunup hak ettikleri caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.