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Onların ilgi alanı güneş ve eğlence

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden yabancı turistlerin önemli bir kısmı adanın bölünmüş olduğunu bilmiyor

Onların ilgi alanı güneş ve eğlence
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   Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinin muhabiri Alix Norman, Ayia Napa ve Lefkoşa’yı ziyaret eden turistlerle ilginç bir röportaj gerçekleştirdi.

   Turistlere sorulan tek soru adanın bölünmüşlüğüyle ilgiliydi. Özellikle genç yaştaki turistlerin çoğunluğu adanın yarım asırdan beri bölünmüşlüğünden habersiz olduğunu söyledi.
   Bazıları ‘tarihçi değilim, nereden bileyim” dedi; bazıları ilgi alanının güneş, deniz ve eğlence olduğunu ifade etti..
   Bazı turistler ise adanın yarısının Yunanistan’a, yarısının da Türkiye’ye bağlı olduğunu söyledi.
Lokmacı kapısından kuzeye geçiş yapanları’ önemli bir kısmının ‘bölünmüşlükten’ haberdar olduğu belirtilirken, Ayia Napa’da tatil yapanların bu konuyla ilgilenmediği kaydedildi. 

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