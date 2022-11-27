Hükümet önlem almalı

Tüketiciler Derneği, fırsatçı piyasa anlayışının isyan ettirecek düzeyde olduğunu bildirerek, fahiş fiyatların tüketicileri yokluk ve açlığa mahkum ettiğini bildirdi. Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Serbest piyasayı resmen bir vurgun piyasa sistemine dönüştüren bu fırsatçılığa hükümet önlem almakta yetersiz ve etkisiz kalmaktadır. Son olarak kırmızı et fiyatlarına yüzde 30 zam yapılmasını derneğimiz bardağı taşıran bir hükümet duyarsızlığı olarak görmekte ve kınamaktadır.” ifadelerine yer verdi. Tüccar ve toptancıların yüksek rant için stokçuluk yapmakla, tüketim maddelerinden süresi geçenleri yeni etiket ve eksik gramajla piyasaya sürmekle suçlayan Yılmaz Işık, marketlerinse yaygın olarak fiyat farklılıklarıyla şaşkına çevirdikleri tüketicileri kasada etiket fiyatının çok üzerinde talep ettikleri ücretlerle çılgına döndürdüğünü savundu. Ekonomi Bakanlığı’nın cezai müeyyide uygulamadığı sürece piyasanın denetim altına alınamayacağını kaydeden Yılmaz Işık, bakanlığı uyararak "piyasada vurgunun bedelinin tüketicilere yalnız fahiş fiyatlarla değil, sağlıkla da ödettirildiğini ve Gıda Güvenliği Yasası kapsamında etkin denetimlerin yapılması gerektiğini" kaydetti.

Yılmaz Işık, hükümetin alması gerekli önlemleri ise şöyle sıraladı:

“Hükümet acilen temel tüketim mallarını denetime 3 ay süre için 'Denetime Tabi Mal' ilan ederek piyasada istikrarı sağlamak için genel denetim başlatmalıdır.

Toptancı perakendeci kâr paylarını her aşamada yüzde 10 ile sınırlanmalı ve enflasyonist bir piyasada yüzde 30’lara varan kâr payları ile fahiş fiyatların daha da körüklenmesine izin verilmemelidir.

Derneğimiz, piyasadaki durumu dikkate alarak hükümeti Rekabet Yasasının ilgili hükmünü acil olarak uygulaması için uyarmaktadır.

Ekonomiyi ve sosyal yaşamı sarsan bu sürecin kriz boyutuna dönüşmesini önlemek için Derneğimiz hükümete iş birliği çağrısı yapmaktadır.”