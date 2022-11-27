‘Devamı gelecek’

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Mehmetçik, Büyükkonuk ve Yedikonuk’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Başbakan Üstel, yıllardır gündemde olan ancak bir türlü cesaret edip adım atılmaması nedeniyle hayata geçirilemeyen Belediyeler Reformu’na hayata verdiklerine dikkat çekerek, “Artık güçlü belediyelerle halka çok daha iyi hizmet sunulabilecek” dedi. “Hükümeti kurduğumuz günden beri reform yapacağız, icraat yapacağız, hizmet kalitesini arttıracağız dedik ve muhalefetin karşı duruşuna rağmen yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Reform sürecinde muhalefet engeller yarattı. Kıyametler kopardı. Anayasa Mahkemesi’ne gittiler ve orada yüzlerine bir tokat yediler. Bu iş bitmedi diyorlar ama bu iş bitmiştir. Artık KKTC’de 18 belediye vardır.”

‘Belediyeler büyük projelere imza atabilecek’

Belediyeler Reformu ile belediyelerin kapatılmadığını birleştirildiğini vurgulayan Başbakan Üstel, reform ile insan gücü ve araç filolarının birleştirildiğine dikkat çekti. Üstel, belediyelerin daha iyi hizmet sunarak büyük projelere imza atacaklarını söyledi.

Üstel, reform kapsamında belediyelere imar yetkisinin de verildiğini kaydederek, yetkileri artan belediyelerin hizmet kalitesini de artıracaklarını ifade etti. Belediyelerin gelirlerinin artırılmasına yönelik adımların da reformun içerisinde yer bulduğunu anlatan Ünal Üstel, kırsal kesim belediyelerinin artık geliştirilen havuz sistemiyle eşit oranda gelir sahibi olacağına vurgu yaptı.

‘Çalışanların özlük hakları iyileştirildi’

Belediyeler güçlenirken çalışanların da kendilerini artık güvende hissedebileceklerine vurgu yapan Başbakan Üstel, “Çalışanların özlük hakları korundu. Hiçbir çalışan işinden olmayacak. Hatta özlük hakları sendikalarla birlikte yapılan çalışmalar sonucu daha da iyileştirildi” dedi.

Bir yandan seçim süreci yaşansa da hükümet görevlerinin devam ettiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerden KKTC’nin de olumsuz etkilendiğini ancak Anavatan Türkiye’nin destekleri ile açılımlar yapmayı başardıklarını belirtti.

Üstel, “Türkiye’nin desteği ile yaptığımız mali işbirliği protokolleri kapsamında halkımızın rahatlaması için dokunuşlar yaptık. Üreticiden sosyal yardım alan her kesime yüzde elli prim desteği ve hibe sağladık” dedi.

Kısa zamanda büyük işler yapıldığını ve halkı rahatlatmak için daha çok çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, “Sizlerin huzuru ve rahatı için ara vermeden çalışıyoruz. İmkanları en iyi şekilde Anavatanımızla birlikte değerlendiriyoruz” diye konuştu.

2023 yılında Türkiye’nin desteği ile daha fazla yatırım yapılacağını kaydeden Üstel, yatırımların büyüyeceğini, iş olanaklarının artacağı ve daha çok insanımızın iş sahibi olacağını söyledi.

Engelleri aşarak ilerliyoruz

KKTC’nin her anlamda gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Ünal Üstel, ulusal davada yaşanan gelişmelerin göğsümüzü kabarttığına vurgu yaptı. Üstel şöyle konuştu:

“KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edildi. Bu oldukça önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreçte hem içerde devletimizi güçlendirmek, hem de dışarda KKTC’yi dünyaya tanıtmak için Türkiye’miz ile birlikte mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

