‘Bunun adı zulüm’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke, işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk, terörün en kötüsü. Çocuk yoksulluğu. İşte o, bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi önergesinin TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. “Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz” notuyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke, işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk, terörün en kötüsü. Çocuk yoksulluğu. İşte o, bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula getirdiği beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var, su ve ekmek… Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı, beslenme saatinde, arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları, veresiye yazdırıp, çocuklarına peynir ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız. Bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil. Bu yoksulluğun zıttı, adalet. Bu çocuklara verilmeyen o adalet.”