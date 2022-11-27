Halka moral verdi

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis son yıllarda Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “savunma” kabiliyetinin gerek teçhizat ve personel düzeyinde önemli ölçüde yükseldiğini söyledi. Petridis, son 2.5 yıldır bu yönde bakanlığı ile mükemmel ve yapıcı işbirliği içerisinde olan Rum Meclisi Savunma Komitesi’ne teşekkür etti.

Alihtia’nın haberine göre bakanlığının 2023 bütçesinin ele alındığı ve RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in de katıldığı Meclis Savunma Komitesi toplantısı çıkışında konuşan Petridis RMMO’nun, askerî ittifaklar düzeyinde de yükseldiğini, artık sürekli olarak uluslararası ikili ve çok taraflı tatbikatlara katıldığını, bu sayede müttefikleriyle birlikte hareket etme deneyimi kazandığını söyledi. Petridis, “Savunma Bakanlığı hedefleri, Yunanistan Cumhuriyeti ve diğer müttefikler ile ilişkilerin sağlamlaşmasına bağlıdır” diye ekledi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun ürettiği bir dizi karardan birinin de, profesyonel askerlikteki 10 yıl sınırının kaldırılması olduğunu, bu karar ile RMMO’da bu kategoride çalışanların görevlerini 42 yaşına kadar kesintisiz sürdürebileceğini belirten Petridis 42 yaşından sonra da görevde kalma olanağı sağlamak ve profesyonel askerliği güçlendirecek bir dizi önlem üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Savunma Komitesi Başkanı ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da “partisine bakılmaksızın bütün komite üyelerinin gerek Savunma Bakanlığı gerek RMMO komutanlığı ile aralarında mükemmel işbirliği olduğuna” dikkat çekerek “ana hedefimiz ülke savunması ve Millî Muhafız Ordusu’nun savaş kabiliyetinin gerek silah sistemleri gerek insan dinamiği açısından güçlendirilmesiydi. Bu, Türkiye’nin asimetrik tehditlerini artırdığı bir dönemde zaruriydi” dedi.