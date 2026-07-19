Çarşı umutlu

Melis GÜNEL-Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs’ta yeniden gündeme gelen çözüm tartışmaları, Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısı esnafında umut yarattı. Son aylarda turist sayısındaki düşüş, hayat pahalılığı ve sınır geçişlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle satışların gerilediğini belirten esnaf, olası bir çözümün ekonomik hareketliliği yeniden başlatacağına inanıyor.

Kalıcı bir çözümün turizmi canlandırarak adaya gelen ziyaretçi sayısını artıracağını ifade eden esnaf, bunun tarihi Arasta Çarşısı'ndaki ticarete doğrudan olumlu yansıyacağını düşünüyor. Esnaf, ekonomik canlanmanın her iki topluma da katkı sağlayacağını ifade ediyor ve olası bir anlaşmada güvenliğin önemine de dikkat çekiyor.

Ne dediler..?

Ahmet Cabacaba

“Kendimi bildim bileli çarşı esnafıyım. İşler inişli çıkışlı bir durumda. Turist olursa çalışabiliyoruz. Bizim halkımız buralardan geçmiyor. Bir zamanlar öğrenciler vardı ama şu an yalnızca turistin eline kaldık. Çözüm olursa şuan ki durumdan daha kötü olmaz, eminim daha iyi olacaktır.”

Gülgül Bize

“İşler çok kötü, esnaflar olarak hepimiz aynı durumdayız. Çarşı bomboş. Kıbrıs sorunu çözülürse sınırlar kalkar turist artar, ekonomik çarklar dönmeye başlar. Büyük bir katkı olur, ben satamasam komşum satar yine sonuçta daha iyi olur diye düşünüyorum.”

Hatice Özerlat

“46 senedir bu dükkandayım, çocukluğumdan beri bu çarşıdayım. Arasta esnafı en kötü dönemini geçiriyor şuan. Kapılar açıldığında Rumlar gelip alışveriş yapıyorlardı, şimdi ise aldıklarına Rum polisi tarafından el konuluyor. Alışveriş yapanlarda aldıkları kıyafetleri üstlerine giyip geçirmeye çalışıyor. Ekonomimiz çok kötüdür, çözüm olursa iş olacak alış-veriş olacak esnafın yüzü gülecek. Ama şuan ki durumdan bıkmış durumdayız.”

Olgun Şira

“Bu aralar insanımızın Arasta’ya girmesi çok zor. Otopark sıkıntısı var mesela. Güneyden gelenlerde buradan bir şey alınca Rum polisi alınan ürünlerin geçişine izin vermiyor. Satışlar oldukça düşük durumda. Ben 70 yıldır bu mahalledeyim. Çözüm konusunda da iki bölgeli bir modeli destekliyorum. Herhangi bir karışma olamaz yoksa 64’ten beter oluruz.”

Özkay Ertayfur

“Çok şükür olsun ama 6 ay öncesine göre işler çok da yolunda değil. Kıbrıs sorunu çözülürse otomatik olarak barış olacak. Şimdi de herkes gidip geliyor ama barış olması durumunda satışlar çok daha iyileşecek diye düşünüyorum.”

Zeki Yılmaz

“İlk zamanlarda işler idare ediyordu ama havanın sıcaklaması ve körfezdeki savaşlar başta olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı son aylarda işler iyi değil. Çözüm olursa, kapılar açılır ve insanlar daha rahat geçebilirse o zaman işler de yoluna girer. Anlaşma olursa insanlarda da rahatlama olur. Bunun yanı sıra oradaki ürün fiyatlarıyla bizim ürün fiyatları arasında çok fark var. Çözüm olmasıyla bir rekabet oluşur ve fiyatlara da yansımaları olur.”